AGENDA · Saint-Beauzély
Démonstration d’extraction de pierre dans une carrière, Prieuré de comberoumal, Saint-Beauzély
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de comberoumal · Saint-Beauzély
Informations pratiques
Démonstration d’extraction de pierre dans une carrière 19 et 20 septembre Prieuré de comberoumal Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
De 14h à 18h, assistez à une démonstration d’extraction de pierre dans une carrière, puis découvrez Comberoumal à travers une visite consacrée aux sculptures.
Rendez-vous à 14h devant le musée pour une balade guidée jusqu’à Comberoumal.
Prieuré de comberoumal 12620 Saint-Beauzély Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie
14h-18h
©Association les amis du musée