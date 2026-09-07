Démonstration d’extraction de pierre dans une carrière, Prieuré de comberoumal, Saint-Beauzély

Informations pratiques

Démonstration d’extraction de pierre dans une carrière 19 et 20 septembre Prieuré de comberoumal Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 14h à 18h, assistez à une démonstration d’extraction de pierre dans une carrière, puis découvrez Comberoumal à travers une visite consacrée aux sculptures.

Rendez-vous à 14h devant le musée pour une balade guidée jusqu’à Comberoumal.

Prieuré de comberoumal 12620 Saint-Beauzély Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie

14h-18h

©Association les amis du musée