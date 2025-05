Démonstration d’ikebana (art floral japonais) par Marina Icho – Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains, 8 juin 2025 10:00, Digne-les-Bains.

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 16:00:00

Marina Icho revient à la Maison Alexandra David-Neel pour partager avec vous l’art de l’ikebana, art floral japonais qui signifie littéralement redonner vie aux plantes et aux fleurs .

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 mediation.adn@ambulo.fr

English :

Marina Icho returns to the Maison Alexandra David-Neel to share with you the art of ikebana, the Japanese floral art that literally means « bringing plants and flowers back to life ».

German :

Marina Icho kehrt ins Alexandra-David-Neel-Haus zurück, um mit Ihnen die Kunst des Ikebana zu teilen, eine japanische Blumenkunst, die wörtlich übersetzt « Pflanzen und Blumen wieder zum Leben erwecken » bedeutet.

Italiano :

Marina Icho torna alla Maison Alexandra David-Neel per condividere con voi l’arte dell’ikebana, l’arte floreale giapponese che letteralmente significa « riportare in vita piante e fiori ».

Espanol :

Marina Icho vuelve a la Maison Alexandra David-Neel para compartir con usted el arte del ikebana, el arte floral japonés que significa literalmente « devolver la vida a las plantas y las flores ».

