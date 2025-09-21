Démonstration d’Ikebana Maison de l’Erdre Nantes

Démonstration d’Ikebana Maison de l’Erdre Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:30 – 12:00

Gratuit : oui gratuit https://my.weezevent.com/demonstration-dikebana-journees-europeennes-du-patrimoine Tout public

Membres de l’association Atlantique Japon qui oeuvre au rapprochement des passionnés de Japon de la région nantaise, Xavier Benureau et Monique Paulat présenteront à 2 voix et 4 mains les techniques de réalisation d’un bouquet Ikebana. Les bouquets réalisés à cette occasion seront exposés dans la maison de l’Erdre durant le week-end.

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

