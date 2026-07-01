Démonstration distillation Essentiel’Hop Boissia

Informations pratiques

Boissia

Démonstration distillation

Essentiel’Hop 1 Quartier de Pietelle Boissia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir l’univers magique de la distillation des plantes, l’alchimie mystérieuse de ce processus la production d’huiles essentielles et d’hydrolats.

Tous les jeudis de juillet/août de 15h00 à 19h00. Entrée libre. .

Essentiel’Hop 1 Quartier de Pietelle Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 80 92 22 essentielhop@mailo.com

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English : Démonstration distillation

L’événement Démonstration distillation Boissia a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE