Démonstration distillation Essentiel’Hop Boissia
jeudi 23 juillet 2026 · Essentiel'Hop · Boissia
Informations pratiques
Boissia
Démonstration distillation
Essentiel’Hop 1 Quartier de Pietelle Boissia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez découvrir l’univers magique de la distillation des plantes, l’alchimie mystérieuse de ce processus la production d’huiles essentielles et d’hydrolats.
Tous les jeudis de juillet/août de 15h00 à 19h00. Entrée libre. .
Essentiel’Hop 1 Quartier de Pietelle Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 80 92 22 essentielhop@mailo.com
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English : Démonstration distillation
L’événement Démonstration distillation Boissia a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE