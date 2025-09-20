Démonstration du Forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan ! Village de Belcastel Belcastel

Démonstration du Forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan ! 20 et 21 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⚒️ Démonstration : la forge de Belcastel reprend vie

La Maison de la Forge et des Anciens Métiers rallume l’ancienne forge de Belcastel !

Venez admirer le travail du forgeron et redécouvrir un savoir-faire d’antan en pleine action.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

La forge de Belcastel se rallume ! Venez ainsi admirer le travail du forgeron dans la Maison de la Forge et des Anciens Métiers de Belcastel. Découvrez un savoir-faire d’antan, celui du forgeron qui …

