Démonstration du métier de bûcheronnage Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier

Début : Jeudi 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

2025-08-07

Découvrez cette discipline exigeante à travers des démonstrations impressionnantes et allez à la rencontre des athlètes tout au long de la journée.

Valmeinier Centre Station (1800) Front de Neige Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com

English : Lumberjacking demonstration

Discover this demanding discipline through impressive demonstrations and meet the athletes.

German :

Entdecken Sie diese anspruchsvolle Disziplin anhand beeindruckender Vorführungen und treffen Sie den ganzen Tag über die Athleten.

Italiano :

Scoprite questa impegnativa disciplina attraverso impressionanti dimostrazioni e incontrate gli atleti durante la giornata.

Espanol :

Descubra esta exigente disciplina a través de impresionantes demostraciones y conozca a los atletas a lo largo del día.

