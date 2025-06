Démonstration du Twirling Bâtons Les Bleuets Gymnase Champagnat Bourg-de-Péage 29 juin 2025 07:00

Démonstration du Twirling Bâtons Les Bleuets

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Le club péageois « Les Bleuets » vous invite à découvrir le twirling bâton !



Venez nombreux soutenir leurs jeunes talents !

Gymnase Champagnat 86 rue Charles Mossant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 67 90 65 twirlingbatonbdp@gmail.com

English :

The « Les Bleuets » club in Peygues invites you to discover twirling baton!



Come and support their young talents!

German :

Der Péageoiser Club « Les Bleuets » lädt Sie ein, den Twirlingstock zu entdecken!



Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie ihre jungen Talente!

Italiano :

Il club locale « Les Bleuets » vi invita a scoprire il twirling bâton!



Venite a sostenere i loro giovani talenti!

Espanol :

El club local « Les Bleuets » le invita a descubrir el twirling bâton



Ven y apoya a sus jóvenes talentos

