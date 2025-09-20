Démonstration d’un artiste peintre Musée de Louviers Louviers

Démonstration d’un artiste peintre Samedi 20 septembre, 14h00 Musée de Louviers Eure

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Démonstration :

le temps du week-end, le musée a invité Karen DANIELYAN artiste peintre. Sous les yeux du public, il réalisera une nature morte d’après un modèle de sa composition. Cette œuvre fera écho aux diverses natures mortes présentes dans les collections du Musée de Louviers.

Musée de Louviers Place Ernest-Thorel, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 55 https://www.ville-louviers.fr/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Créé officiellement en 1872, le musée de Louviers est installé depuis 1888 dans le bâtiment actuel, place Ernest Thorel, grâce à la générosité d’Edouard Lanon qui, en 1881, finança sa construction afin d’y présenter sa collection léguée à la ville. Entre beaux-arts et industrie textile, faites une petite pause au musée de Louviers et découvrez ses richesses patrimoniales. La Galerie industrie textile retrace l’histoire de l’activité textile à Louviers. De la force à tondre, aux machines post-révolution industrielle, en passant par le métier Jacquard, cette galerie s’impose comme un garant de la mémoire de la cité drapière. La Galerie Beaux-Arts présente les œuvres emblématiques du musée de Jean Nicolle (XVIIe siècle) à Benjamin Vautier dit BEN (XXIe siècle) en passant par les peintres de l’Ecole de Rouen (XIXe siècle). La Galerie Arts Décoratifs propose au public de découvrir ce qui a établi le fonds du Musée de Louviers à sa création : céramiques, meubles, étains, boiseries. La Galerie des éphémères présente des expositions temporaires.

