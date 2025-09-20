Démonstration d’un chantier de construction des années 1950 Rue de l’Industrie Charolles

Démonstration d’un chantier de construction des années 1950 Rue de l’Industrie Charolles samedi 20 septembre 2025.

Démonstration d’un chantier de construction des années 1950 20 et 21 septembre Rue de l’Industrie Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à une présentation et une simulation de chantier de construction des années 1950, avec la grue Cadillon « Champion n° 1 », entièrement rénovée avec son moteur Bernard d’origine, équipée d’une benne à béton de l’époque, avec également des échafaudages Cadillon d’origine et différents outils de l’époque. Ces démonstrations se dérouleront toutes les 30 minutes de 10h à 17h.

Rue de l’Industrie Rue de l’Industrie, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 42 03 97 32

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association Amicale des anciens Cadillon