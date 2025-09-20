Démonstration d’un souffleur de verre Quai du Païcherou Carcassonne

Démonstration d’un souffleur de verre Samedi 20 septembre, 10h30 Quai du Païcherou Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

« Une expression avec le matériau verre pour mieux parcourir les différents univers. »

Installé à Gramat dans le Lot, Pierrot Dorémus est un passionné du verre. Après un CAP de souffleur de verre au Lycée Jean Monnet à Moulins dans l’Allier en 2002, il s’est formé au Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers (CERFAV) à Vannes-le-Châtel. Il a ensuite auprès de différents ateliers d’artisans et de cristalleries en France – notamment chez Olivier Mallemouche en Dordogne, puis chez le prestigieux couple Marisa et Alain Begou à Villetelle dans l’Hérault et, enfin, à Baccarat en 2009 –. Il est devenu Compagnon Verrier Européen et concepteur-créateur en 2013.

Pierrot Dorémus a d’abord monté son propre atelier de création de verre en Lorraine où il pratique la technique du filigrane, inventée à Murano à la Renaissance. Il s’est ensuite installé à Gramat. Il utilise différentes techniques verrières comme le soufflé bouche, la pâte de verre et la perle de verre au chalumeau. Son travail tourne beaucoup autour de la couleur et les objets qu’il façonne sont lumineux et esthétiques. Ceux-ci sont soufflés à la façon vénitienne sur la base de nombreuses combinaisons de couleurs : beige et brun, noir seladon, noir et blanc, sunrise, brésil, arc-en-ciel… Il partage son atelier avec sa compagne vitrailliste Charline. Cet artisanat d’art en duo et les infinies possibilités du verre lui permettent de travailler sur tous les thèmes et d’explorer de nouveaux territoires. Les multiples productions de Pierrot Dorémus concernent les domaines des arts de la table (bouteilles, verres), des objets décoratifs (vase, flacon), ainsi que des pièces uniques.

Quai du Païcherou, 11000 Carcassonne

