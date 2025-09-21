Démonstration « Entre technique et tradition, la laine un héritage actuel » Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes

Démonstration « Entre technique et tradition, la laine un héritage actuel » Dimanche 21 septembre, 10h30, 15h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Suite à la réhabilitation du métier à tisser, Hans et Christine Mai de l’association Tissage et Patrimoine, reviennent au Musée pyrénéen !

C’est l’occasion de découvrir leur travail, ainsi que le métier en action grâce à des démonstrations.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

