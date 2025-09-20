Démonstration et atelier de teinture naturelle Mairie de Cintegabelle Cintegabelle

Démonstration et atelier de teinture naturelle Mairie de Cintegabelle Cintegabelle samedi 20 septembre 2025.

Démonstration et atelier de teinture naturelle Samedi 20 septembre, 10h00 Mairie de Cintegabelle Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Atelier pour adultes et enfants (à partir de 5 ans – enfants accompagnés d’un adulte). Places limitées à 25 participants. Plus de renseignements sur instagram: @atelierlarougie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Atelier et démonstration – Teinture naturelle Pastel / Indigo

L’atelier La Rougie, studio de teinture naturelle installé au Tracteur (Cintegabelle) depuis 3 ans, se déplace au cœur du village à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Sa teinturière, Séverine Monter – artisane d’art diplômée en archéologie expérimentale et médiation culturelle – vous présentera son savoir‑faire et vous initiera à sa pratique.

Déroulé de la matinée

10h00 – 10h20 : Présentation de la teinture naturelle

Échantillons d’extraits, de plantes, de fleurs et de colorants naturels ; nuanciers de couleurs ; techniques et modes opératoires ; histoire du pastel et de l’indigo

10h20 – 10h40 : Démonstration de teinture à l’indigo

Une cuve mobile permettra d’observer le spectaculaire changement de couleur sur le tissu

10h40 – 11h20 : Atelier écoprint (impression florale sur textile)

13h00 : Découverte des créations

Les participants découvriront leurs réalisations et repartiront avec leur carré de tissu personnalisé

Instagram : @atelierlarougie

Un moment créatif et coloré pour explorer les pouvoirs cachés des plantes et la magie des couleurs naturelles.

Mairie de Cintegabelle Pl. Jacques Pic, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 05 61 08 90 97 Cintegabelle est une commune française située dans l’est du département de la Haute-Garonne.

Atelier et démonstration – Teinture naturelle Pastel / Indigo

© Séverine Monter