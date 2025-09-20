Démonstration et atelier d’enluminure Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Démonstration et atelier d’enluminure 20 et 21 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Réservation obligatoire pour l’atelier d’initiation (places limitées).

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Florence Arnould, artisane d’art enlumineur, vous dévoile les secrets de l’enluminure sur parchemin lors d’une démonstration proposée au musée de la Tour des Échevins, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h.

Un atelier d’initiation à l’enluminure (travail autour d’une lettrine, broyage des pigments et mise en couleur) sera proposé à 15h30 sur réservation.

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l'ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s'élève sur quatre étages, s'ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d'art et d'archéologie.

