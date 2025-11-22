Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Démonstration et Atelier d’Ikebana Rue Saint-James Bergerac

Démonstration et Atelier d'Ikebana samedi 22 novembre 2025.

Rue Saint-James Restaurant MIA Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Démonstration et Atelier d’Ikebana ( art floral japonaise) par Maître d’Ikebana
Thème: arrangement pré Noel.
Max 10 personnes.
10 euros.   .

Rue Saint-James Restaurant MIA Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 44 08 95  roxannefrazer8@gmail.com

L'événement a été mis à jour le 2025-11-03