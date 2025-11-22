Démonstration et Atelier d’Ikebana Rue Saint-James Bergerac
Démonstration et Atelier d’Ikebana
Rue Saint-James Restaurant MIA Bergerac Dordogne
Démonstration et Atelier d’Ikebana ( art floral japonaise) par Maître d’Ikebana
Thème: arrangement pré Noel.
Max 10 personnes.
10 euros. .
Rue Saint-James Restaurant MIA Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 44 08 95 roxannefrazer8@gmail.com
