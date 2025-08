Démonstration et atelier Taïchichuan salle des fêtes Loures-Barousse

Démonstration et atelier Taïchichuan salle des fêtes Loures-Barousse samedi 27 septembre 2025.

Démonstration et atelier Taïchichuan

salle des fêtes LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Démonstration et atelier de Taïchichuan suivi d’un apéro amical

Renseignements 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

English :

Taïchichuan demonstration and workshop followed by a friendly aperitif

Information: 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

German :

Taichuan-Demonstration und -Workshop, gefolgt von einem freundschaftlichen Aperitif

Informationen: 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

Italiano :

Dimostrazione e laboratorio di taïchichuan seguito da un aperitivo conviviale

Per ulteriori informazioni: 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

Espanol :

Demostración y taller de taichichuan seguidos de un aperitivo amistoso

Para más información: 06 88 74 39 09

marianiclapaix@gmail.com

