Démonstration et compétition de bûcheronnage Stihl Timbersports Sarrebourg

Démonstration et compétition de bûcheronnage Stihl Timbersports Sarrebourg samedi 2 août 2025.

Démonstration et compétition de bûcheronnage Stihl Timbersports

Zone de Loisirs Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 08:00:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03

Les haches et les tronçonneuses résonneront à Sarrebourg ! Venez assister à la finale du championnat de France, à la Rookie Cup France et à la Women Cup France !Tout public

0 .

Zone de Loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est info@stihl-timbersports.com

English :

Axes and chainsaws will be ringing out in Sarrebourg! Come and watch the French championship final, the Rookie Cup France and the Women Cup France!

German :

Äxte und Kettensägen werden in Saarburg erklingen! Erleben Sie das Finale der französischen Meisterschaft, den Rookie Cup France und den Women Cup France!

Italiano :

Le asce e le motoseghe risuoneranno a Sarrebourg! Venite a vedere la finale del campionato francese, la Rookie Cup France e la Women Cup France!

Espanol :

¡Las hachas y las motosierras sonarán en Sarrebourg! ¡Ven a ver la final del campeonato de Francia, la Rookie Cup France y la Women Cup France!

L’événement Démonstration et compétition de bûcheronnage Stihl Timbersports Sarrebourg a été mis à jour le 2025-07-23 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG