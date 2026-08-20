Démonstration et découverte du métier de murailler, atelier Murs et Vignes, Ladoix-Serrigny

Informations pratiques

Démonstration et découverte du métier de murailler Samedi 19 septembre, 10h00 atelier Murs et Vignes Côte-d’Or

Entrée libre tout au long de la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les secrets de la pierre sèche !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’entreprise Murs et Vignes, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir un savoir-faire ancestral, aujourd’hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO : le métier de murailler.

Samedi 19 septembre, venez assister à des démonstrations techniques en direct. Vous découvrirez comment, l’artisan choisit, taille et ajuste les pierres pour façonner des ouvrages solides, durables et parfaitement intégrés à nos paysages traditionnels et viticoles

Venez observer les gestes de l’artisan, comprendre l’importance de ces murets pour la biodiversité et nos paysages viticoles, et échanger sur ce métier d’art et de passion.

atelier Murs et Vignes 5 rue des 3 Noyers 21550 Ladoix Serrigny Ladoix-Serrigny 21550 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0782592066 https://mursetvignes.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61558000050206;https://www.instagram.com/mursetvignes/ C’est ici, à l’atelier, au milieu des blocs de pierre brute et des outils traditionnels, que s’organise et se prépare la sauvegarde de notre patrimoine régional.

Ce lieu de passion remplit trois fonctions essentielles au quotidien :

La préparation de la matière : C’est ici qu’a lieu le travail préparatoire des pierres avant qu’elles ne partent sublimer les paysages et les clos viticoles.

Un lieu de transmission : C’est dans cet atelier que nous transmettons le savoir-faire en interne et formons nos équipes aux règles de l’art de la pierre sèche.

Notre base logistique : Un espace vivant où s’accumulent les outils de taille (pique, têtu, chasse…) et les matériaux qui servent à redonner vie aux murets d’autrefois. parking à proximité

Découvrez les secrets de la pierre sèche !

©Emilie Donet