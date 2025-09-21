Démonstration et dégustation « Jus de canne lontan » Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre

Démonstration et dégustation « Jus de canne lontan » Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre dimanche 21 septembre 2025.

Démonstration et dégustation « Jus de canne lontan » Dimanche 21 septembre, 09h00, 14h00 Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (derrière Villa Aubry)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Par Willie Payet et sa famille

Venez découvrir l’art de l’extraction et de la dégustation du jus de canne à travers un atelier interactif où tradition et saveurs se rencontrent.

Distillateur : Willie Payet

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Pascal Laude