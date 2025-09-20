Démonstration et dégustation « Kafé Lontan » Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre

Démonstration et dégustation « Kafé Lontan » 20 et 21 septembre Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Démonstration de torréfaction et dégustation de café lontan avec Alexandre Dijoux de l’association Kafé Lontan. Aujourd’hui, le café se décline sous toutes les formes – court, allongé, décaféiné, noisette, ristretto, etc. Pourtant, pour nos gramounes, rien ne vaut le bon vieux café «lontan». Un savoir-faire précieux qui, malheureusement, tend à se faire de plus en plus rare.

Caféophile : Alexandre Dijoux

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

