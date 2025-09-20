Démonstration et dégustation « Notre café, notre histoire » Maison Orré

Démonstration et dégustation « Notre café, notre histoire » Maison Orré samedi 20 septembre 2025.

Démonstration et dégustation « Notre café, notre histoire » Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Maison Orré La Réunion

Accès libre – à l’arrière de la maison Orré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Par l’association l’Orbe du Café

La torréfaction artisanale est un métier de bouche mais avant tout un art, l’art de faire du bon café, de pouvoir proposer un produit adapté aux besoins de chacun. L’association l’Orbe du café s’efforce de respecter chaque origine de café pour tirer le meilleur de sa typicité, sublimer le produit et d’en extraire le meilleur goût.

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit photo : Patris « Bayoun » Brennus