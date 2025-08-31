Démonstration et exposition de dentelles aux fuseaux Parc Vertheuil

Démonstration et exposition de dentelles aux fuseaux Parc Vertheuil dimanche 31 août 2025.

Démonstration et exposition de dentelles aux fuseaux

Parc Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

L’Office de Tourisme vous informe

venez assister à une démonstration de dentelle aux fuseaux, réalisée par des expertes passionnées.

Vous pourrez en profiter pour admirer leurs oeuvres délicates sous forme d’une exposition.

Ouvert à tous, dans le parc de l’abbaye. .

Parc Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 80 69 45

