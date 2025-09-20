Démonstration et exposition d’icônes Église Notre-Dame Stonne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’église de Stonne accueille une exposition d’icônes signée par deux artistes amateurs.

Église Notre-Dame rue du 15 Mai 1940, 08390 Stonne Stonne 08390 Ardennes Grand Est 0786514433 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093241264227 L’église a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines de l’édifice détruit lors des combats de la bataille de Stonne en mai 1940.

La nouvelle église est inaugurée en janvier 1960. Son plan simple ne comporte qu’une nef et un chœur à fond plat. Une grande fresque de Maurice Calka orne le chœur, tandis que des vitraux de Robert Savary y diffusent leurs couleurs vives. Parking à proximité.

© Xavier Launois