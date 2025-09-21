Démonstration et initiation à la danse Bèlè La Savane des Esclaves Les Trois-Îlets

ENTREES A DEMI-TARIF:

6€/adulte, 4€/ado et étudiant, 2,50€/enf de 3 a 12 ans

Visitez la Savane des Esclaves: 400 ans d’histoire à découvrir: Place de l’esclave Romain, rue Case-Nègres, village antan lontan, village Kalinago

glaces et jus maison sur place

nouvelle BD de Gilbert Larose

initiation à la danse Bèlè de 11h à 12H (prévoir de faire la visite avant la danse). pas d’inscription nécessaire.

La Savane des Esclaves Quartier La Ferme, Les Trois-Ilets Les Trois-Îlets 97229 Thomas Martinique 0596 68 33 91 http://www.lasavanedesesclaves.fr Retour vers le passé et visite libre d’un village antan lontan reconstitué retraçant l’histoire de l’esclavage avec ses cases traditionnelles, ses plantes médicinales et son jardin créole. Dans le sens Rivière–Salée – Les Trois-Ilets (D7), à l’entrée des Trois-Ilets, deuxième à gauche après la station service.

