Démonstration et initiation à la danse Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Samedi 30 août,Venez découvrir et vous initier à la danse sur la place Gloriette – Petite HollandeAu programme :De 16h-16h45 : l’association Nantes Irish Dancing Academy vous fait découvrir différentes danses irlandaises et vous invite à participer !Et de 16h45 à 17h30 : l’association Dekonou vous propose de découvrir l’afro-zumba et la doum doum danse, accompagné de ses musiciens !Cette animation est adaptée à tous les publics.

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000