Démonstration et Initiation à l’escrime TÉLÉTHON impasse du Complexe Sportif Yssingeaux
Démonstration et Initiation à l’escrime TÉLÉTHON impasse du Complexe Sportif Yssingeaux vendredi 28 novembre 2025.
Démonstration et Initiation à l’escrime TÉLÉTHON
impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (COC) Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-28 18:45:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Démonstration à 18h45 et initiation entre 19h30 et 21h.
impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (COC) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Demonstration at 6:45pm and initiation between 7:30pm and 9pm.
German :
Vorführung um 18.45 Uhr und Einführung zwischen 19.30 und 21.00 Uhr.
Italiano :
Dimostrazione alle 18.45 e iniziazione tra le 19.30 e le 21.00.
Espanol :
Manifestación a las 18.45 horas e iniciación entre las 19.30 y las 21.00 horas.
