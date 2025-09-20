Démonstration et initiation aux armes anciennes : Spectacle Le combat « viking » Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Démonstration et initiation aux armes anciennes : Spectacle Le combat « viking » Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons samedi 20 septembre 2025.

Démonstration et initiation aux armes anciennes : Spectacle Le combat « viking » Samedi 20 septembre, 16h00 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Nouveau cette année : le combat viking. En aprtenariat avec la salle d’armes. Rendez-vous dans les jardins de l’abbaye . Renseignements 03 23 93 30 56 .

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Nouveau cette année : le combat viking. En aprtenariat avec la salle d’armes. Rendez-vous dans les jardins de l’abbaye . Renseignements 03 23 93 30 56 .

© Ville de Soissons