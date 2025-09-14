Démonstration et Initiations Gratuites au Plongeon au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis
Démonstration et Initiations Gratuites au Plongeon au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis dimanche 14 septembre 2025.
A l’occasion de la fêtes du sport, le Centre Aquatique Olympique sous l’impulsion de la Métropole Grand Paris, en partenariat avec la section plongeon du tout nouveau club « Héritage 2024 Plongeon & Natation CAO MGP SD », l’équipe de France de Plongeon et la Fédération Française de Natation, organisent des Démonstrations de Plongeon et des Initiation Gratuites au Plongeon.
Programme :
- 9h30-12h30 Initiations,
- 13h30-15h30 Démonstration de plongeon avec des membres de l’équipe de France dont des olympiens ! (3 fois 15min sur les 2 heures).
- 15h30-17h30 Initiations.
Initiations :
Pré-requis/niveau :
- Plongeon : aucun/débutants uniquement (il ne s’agit pas de séances d’essai du futur club pour des pratiquants, mais bien d’initiations pour des non-pratiquants, organisées par la ligue pour faire la promotion du sport. Pour les inscriptions au futur club, merci de remplir le formulaire),
- Natation : Savoir nager (pour les jeunes enfants, le niveau aisance aquatique palier 3 est requis au minimum).
Public :
- Enfants,
- Adultes.
Chaque horaire est pour une seule catégorie de public. Merci de bien lire les instructions sur le système de réservation.
Fêtes du sport au CAO :
Il y aura les démonstrations et initiations de plongeon mais aussi bien plus !
- Entrée gratuite pour tous,
- Activités gratuites sur réservation : tests de natation, escalade, padel, hyrox, aquagym, …
Toutes les infos et réservations sur le site de la piscine page fête du sport.
Le dimanche 14 septembre 2025
de 09h30 à 17h30
gratuit
Entrée gratuite sans réservation à la piscine et pour assister à la démonstration, activités gratuites sur réservation.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361-363, avenue du Président Wilson 93200 Saint-Denis
https://cao-metropolegrandparis.fr/actualite-7421-dimanche-14-septembre-fete-du-sport.html