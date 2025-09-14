Démonstration et Initiations Gratuites au Plongeon au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis

Démonstration et Initiations Gratuites au Plongeon au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis dimanche 14 septembre 2025.

A l’occasion de la fêtes du sport, le Centre Aquatique Olympique sous l’impulsion de la Métropole Grand Paris, en partenariat avec la section plongeon du tout nouveau club « Héritage 2024 Plongeon & Natation CAO MGP SD », l’équipe de France de Plongeon et la Fédération Française de Natation, organisent des Démonstrations de Plongeon et des Initiation Gratuites au Plongeon.

Programme :

9h30-12h30 Initiations,

13h30-15h30 Démonstration de plongeon avec des membres de l’équipe de France dont des olympiens ! (3 fois 15min sur les 2 heures).

15h30-17h30 Initiations.

Initiations :

Pré-requis/niveau :

Plongeon : aucun/débutants uniquement (il ne s’agit pas de séances d’essai du futur club pour des pratiquants, mais bien d’initiations pour des non-pratiquants, organisées par la ligue pour faire la promotion du sport. Pour les inscriptions au futur club, merci de remplir le formulaire),

(il ne s’agit pas de séances d’essai du futur club pour des pratiquants, mais bien d’initiations pour des non-pratiquants, organisées par la ligue pour faire la promotion du sport. Pour les inscriptions au futur club, merci de remplir le formulaire), Natation : Savoir nager (pour les jeunes enfants, le niveau aisance aquatique palier 3 est requis au minimum).

Public :

Enfants ,

, Adultes.

Chaque horaire est pour une seule catégorie de public. Merci de bien lire les instructions sur le système de réservation.

Fêtes du sport au CAO :

Il y aura les démonstrations et initiations de plongeon mais aussi bien plus !

Entrée gratuite pour tous ,

, Activités gratuites sur réservation : tests de natation, escalade, padel, hyrox, aquagym, …

Toutes les infos et réservations sur le site de la piscine page fête du sport.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 09h30 à 17h30

gratuit

Entrée gratuite sans réservation à la piscine et pour assister à la démonstration, activités gratuites sur réservation.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361-363, avenue du Président Wilson 93200 Saint-Denis

https://cao-metropolegrandparis.fr/actualite-7421-dimanche-14-septembre-fete-du-sport.html