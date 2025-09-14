Démonstration et Initiations Gratuites au Plongeon au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis

Démonstration et Initiations Gratuites au Plongeon au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis dimanche 14 septembre 2025.

A l’occasion de la fêtes du sport, le Centre Aquatique Olympique sous l’impulsion de la Métropole Grand Paris, en partenariat avec la section plongeon du tout nouveau club « Héritage 2024 Plongeon & Natation CAO MGP SD », l’équipe de France de Plongeon et la Fédération Française de Natation, organisent des Démonstrations de Plongeon et des Initiation Gratuites au Plongeon.

Programme :

  • 9h30-12h30 Initiations,
  • 13h30-15h30 Démonstration de plongeon avec des membres de l’équipe de France dont des olympiens ! (3 fois 15min sur les 2 heures).
  • 15h30-17h30 Initiations.

Initiations :

Pré-requis/niveau :

  • Plongeon : aucun/débutants uniquement (il ne s’agit pas de séances d’essai du futur club pour des pratiquants, mais bien d’initiations pour des non-pratiquants, organisées par la ligue pour faire la promotion du sport. Pour les inscriptions au futur club, merci de remplir le formulaire),
  • Natation : Savoir nager (pour les jeunes enfants, le niveau aisance aquatique palier 3 est requis au minimum).

Public :

  • Enfants,
  • Adultes.

Chaque horaire est pour une seule catégorie de public. Merci de bien lire les instructions sur le système de réservation.

Fêtes du sport au CAO :

Il y aura les démonstrations et initiations de plongeon mais aussi bien plus !

  • Entrée gratuite pour tous,
  • Activités gratuites sur réservation : tests de natation, escalade, padel, hyrox, aquagym, …

Toutes les infos et réservations sur le site de la piscine page fête du sport.

Le dimanche 14 septembre 2025
de 09h30 à 17h30
gratuit

Entrée gratuite sans réservation à la piscine et pour assister à la démonstration, activités gratuites sur réservation.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361-363, avenue du Président Wilson  93200 Saint-Denis
https://cao-metropolegrandparis.fr/actualite-7421-dimanche-14-septembre-fete-du-sport.html