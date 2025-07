Démonstration et rencontre avec Luz Garcia Idalgo, brodeuse d’art Saint-Quentin

Démonstration et rencontre avec Luz Garcia Idalgo, brodeuse d'art Saint-Quentin mercredi 30 juillet 2025.

Démonstration et rencontre avec Luz Garcia Idalgo, brodeuse d’art

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30 17:00:00

2025-07-30

Découverte Le point de Lunéville, entre tradition et créativité Plongez dans l’art raffiné de la broderie au crochet de Lunéville lors d’une rencontre avec l’artiste Luz Garcia Idalgo à la Galerie Saint-Jacques. Ce savoir-faire apparu au début du 20e siècle à Lunéville, réalisé sur de l’organza de soie, vous sera dévoilé à travers deux temps forts :

1 heure de démonstration Luz Garcia Idalgo partagera son expertise et son talent en illustrant cette technique à travers une création inspirée du logo de la Galerie Saint-Jacques.

1 heure de rencontre Échangez avec Luz Garcia Idalgo et explorez l’histoire captivante des broderies et du crochet Lunéville, un patrimoine riche et intemporel.

Un moment unique pour admirer, apprendre et partager autour de l’art textile.

Venez découvrir un savoir-faire d’exception alliant tradition et modernité !

Gratuit.

Entrée libre.

Proposé dans le cadre de la biennale des arts qui se déroule du 28 juin au 24 août 2025 à la galerie Saint-Jacques. 0 .

14 rue de la sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 74 clara.saintcyr@saint-quentin.fr

