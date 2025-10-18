Démonstration et rencontre de Handi’ chiens Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Démonstration et rencontre de Handi’ chiens Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau samedi 18 octobre 2025.

Démonstration et rencontre de Handi’ chiens

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Lors de cette rencontre, vous pourrez connaître l’association, les bénéficiaires et les chiens en fonction des handicaps que l’association peut aider. .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

