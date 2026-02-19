Démonstration et visite, Cathy Marre céramiste #1 Journées Européennes des Métiers d’Art Cathy Marre Saint-Laurent-d’Onay

Démonstration et visite, Cathy Marre céramiste #1 Journées Européennes des Métiers d’Art

Cathy Marre 545 Route de la Plaine Saint-Laurent-d’Onay Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11 2026-04-12

En plus des visites à l’atelier (sur rendez-vous par téléphone), participez à des démonstrations de tournage les samedi et dimanche de 10h à 12h.

Cathy Marre 545 Route de la Plaine Saint-Laurent-d’Onay 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 56 70 54 houbb4@gmail.com

English :

In addition to visits to the workshop (by appointment by telephone), take part in turning demonstrations on Saturday and Sunday from 10am to 12pm.

