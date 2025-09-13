Démonstration et visite de l’atelier « Demoiselle Absolue » Journées Nationales des Artistes Demoiselle absolue Rochefort-Samson

Demoiselle absolue 50 chemin des Roses Rochefort-Samson Drôme

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des artistes, l’atelier « Demoiselle Absolue » situé entre Barbières et Rochefort Samson vous ouvre exceptionnellement ses portes !

Demoiselle absolue 50 chemin des Roses Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 21 12 62 demoiselleabsolue@gmail.com

English :

As part of the Journées Nationales des Artistes, the « Demoiselle Absolue » workshop, located between Barbières and Rochefort Samson, is opening its doors to you as an exception!

German :

Im Rahmen der Nationalen Künstlertage öffnet das Atelier « Demoiselle Absolue », das zwischen Barbières und Rochefort Samson liegt, ausnahmsweise seine Türen für Sie!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Nazionali degli Artisti, l’atelier « Demoiselle Absolue », situato tra Barbières e Rochefort Samson, vi apre le porte in via eccezionale!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de los Artistas, el taller « Demoiselle Absolue », situado entre Barbières y Rochefort Samson, le abre sus puertas de forma excepcional

