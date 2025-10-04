Démonstration éveil musical Bibliotheque de Licques Licques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Éveil musical avec Violette

Venez découvrir comment Violette, professeur de musique, initie les enfants de plus de 3 ans à l’univers des sons et des rythmes. À travers chansons, instruments et jeux musicaux, les petits exploreront les notes, développeront leur écoute et vivront un moment ludique et interactif.

Un atelier joyeux et participatif qui stimule la créativité, le sens du rythme et la curiosité musicale des enfants, tout en partageant un temps convivial en famille.

Bibliotheque de Licques 262 rue de la commune, Licques Licques 62850 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 42 31 46 20 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066839785662 Bibliothèque municipale depuis 20 ans, les bénévoles vous attendent pour cet atelier régulier au cours de l'année

accès handicapé

marie perard