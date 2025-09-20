Démonstration : expositions et ateliers d’artisans Château de Bracquetuit Bracquetuit

Démonstration : expositions et ateliers d’artisans 20 et 21 septembre Château de Bracquetuit Seine-Maritime

Ateliers 5€, accès parc et expositions gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le château de Bracquetuit ouvre son parc et exceptionnellement son rez-de-chaussée au public : salon et salle à manger.

Des artisans présenteront leur savoir-faire au travers d’une exposition et d’ateliers : peintres, céramistes , sculpteurs, cyanotype…

L’association « la compagnie des jardins du château de Bracquetuit » est à l’initiative de cet évènement. Elle propose sur place une buvette gourmande et organise une tombola. Les recettes de ces journées servent à l’organisation des événements futurs.

Château de Bracquetuit 21 place de l’église, 76850 Bracquetuit Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie 06 84 26 46 45 https://cjcbracquetuit.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61559728830424 Les plus vieilles traces de construction maçonnées datent de la fin du 17ème. Quelques arbres centenaires accompagnent son jeune parc à caractère botanique dessiné et réalisé par le propriétaire. Parking à proximité et accessible aux personnes à mobilité réduite

