Démonstration « Façonner la pierre et la terre »

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle de Bougon Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-11

Remontez dans le temps et découvrez les secrets de la taille d’outils en pierre et de la fabrication de poteries selon des gestes et des techniques préhistoriques.

Démonstrations et expérimentations menées et animées par Arkéo Fabrik.

Inclus dans le billet d’entrée. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle de Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

