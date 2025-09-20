Démonstration – Géo-parcourez Laval en 1754 Archives départementales de la Mayenne Laval

Démonstration – Géo-parcourez Laval en 1754 20 et 21 septembre Archives départementales de la Mayenne Mayenne

12 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Une archiviste et une photographe de collection vous présenteront en avant-première le travail de géoréférencement d’un plan inédit de Laval datant de 1754 avec des vues aériennes actuelles et le cadastre ancien du XIXe siècle.

A 14h, 15h30 et 17h.

Durée : environ 45min avec les échanges.

Vous pourrez naviguer librement sur l’application sur les ordinateurs de la salle de lecture.

Archives départementales de la Mayenne 6 place des Archives, 53000 Laval, France Laval 53000 Gare-Senelle-Pont de Paris Mayenne Pays de la Loire 0243591090 https://archives.lamayenne.fr Afin de fonder un dépôt d’archives pour l’ensemble du département, les édiles locaux choisissent un terrain autrefois dédié au cimetière communal, le projet est finalement confié à l’architecte Courau du Lot et Garonne, la première pierre est posée en 1913 mais il faut attendre la fin de la première guerre mondiale pour que le projet puisse aboutir.

L’édifice, un grand bâtiment rectangulaire à 3 étages carrés, est doté d’un rez-de-chaussée à entresol traité à bossage.

Les étages sont unifiés dans un esprit classique épris d’équilibre par un ordre colossal filant sur les 3 niveaux dominés par des chapiteaux ioniques, un entablement à modillons et un balcon d’attique.

Cependant derrière le vocabulaire classique, l’édifice dissimule un effort nouveau d’adaptation à la fonction.

Pour limiter les incendies, on utilise ici les charpentes métalliques.

En 1993, Heude et Perrault respecteront cette architecture dans leur extension : on ajoutera un bâtiment en bardage de teck à l’édifice ancien profondément remanié à l’intérieur.

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales de la Mayenne