Démonstration Histoire, plissage, coupe et montage d’un éventail #6 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Appâts d’Anges Romans-sur-Isère

Démonstration Histoire, plissage, coupe et montage d’un éventail #6 Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier Appâts d’Anges 9 rue pêcherie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-12

Pendant 45 minutes, Frédérick Yvan Manuel Gay, plasticien éventailliste, vous propose une démonstration Histoire, plissage, coupe et montage d’un éventail !

Atelier Appâts d'Anges 9 rue pêcherie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For 45 minutes, fan-maker Frédérick Yvan Manuel Gay will demonstrate the history, pleating, cutting and assembly of a fan!

