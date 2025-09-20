Démonstration : la ferronerie d’art Place du Chapitre Nîmes

Démonstration : la ferronerie d’art Place du Chapitre Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⚒️ Démonstration de ferronnerie d’art à Nîmes

Des Jardins de la Fontaine à l’Hôtel de Ville, Nîmes regorge de superbes décorations en ferronnerie. Venez admirer Louis Baud, maître ferronnier, qui réalisera sous vos yeux un garde-corps inspiré du XVIIIᵉ siècle.

Un moment unique pour découvrir un savoir-faire d’exception !

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes