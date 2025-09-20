Démonstration « Les enduits terre : entre tradition et innovation » Ostal Panessac Graulhet

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des démonstrations de préparation et de mise en œuvre d’enduits terre permettront d’échanger sur cette technique pertinente pour intervenir sur les murs en torchis du bâti (médiéval) en pan de bois.

Des professionnels bénévoles proposeront de s’essayer à la pratique tout en détaillant les exigences et les limites des enduits terre, ainsi que l’analyse des supports et les choix techniques et esthétiques.

Ostal Panessac 3 rue Panessac, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie 06 14 81 28 57 http://www.areso.asso.fr L’Ostal Panessac est une maison du XIVe siècle à pans de bois, typique du quartier médiéval de Panessac. La réhabilitation du quartier Panessac a été entreprise dans le respect des valeurs du patrimoine et de celles de l’écoconstruction. La première phase consiste à réaliser une réhabilitation exemplaire, tant sur le plan patrimonial qu’écologique, de l’Ostal Panessac.

© OSTAL Panessac – ARESO