Démonstration : lire à l’envolée, Chapelle de Torp, Villers-Canivet

Informations pratiques

Démonstration : lire à l’envolée Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de Torp Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez rencontrer les écrivains du Pays de Falaise et profitez d’animations et de lectures en musique.

Buvette sur place.

Chapelle de Torp Chemin de Torp,14420 Villers-Canivet Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie https://chapelledetorp.wixsite.com/visite Avant 1828, date du rattachement de Torp à Villers Canivet, cette petite chapelle était l’église paroissiale de la commune de Torp. Bâti à la fin du Xème et au début du XIIème siècle, ce lieu de culte est dédié à la Vierge. Nommée par les Vikings et transformée au travers des siècles, utilisée par les petites soeurs des pauvres, on y retrouve plusieurs siècles d’histoire. Le choeur, roman de style normand, comprend encore des ouvertures cintrées, des modillons sculptés, une porte latérale murée et un autel en pierre; trois sépultures aux armoiries de la famille Morel sont visibles sur le dallage.

Racheté par la mairie en 2002, l’Association des Amis de la Chapelle de Torp accompagne la commune dans la rénovation du site et sa remise en fonction.

Venez rencontrer les écrivains du Pays de Falaise et profitez d’animations et de lectures en musique.

©Association des Amis de la Chapelle de Torp