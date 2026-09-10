Démonstration : musique et présentation d’instruments traditionnels pyrénéens, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Informations pratiques

Démonstration : musique et présentation d’instruments traditionnels pyrénéens Dimanche 20 septembre, 14h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En Gascogne, ou plus exactement dans la région que nous appelons aujourd’hui ainsi, la musique pourrait remonter aux temps préhistoriques. Mais la transmission orale n’est pas parvenue jusqu’à nous : l’oralité a ses limites.

Des fouilles menées en Europe ont mis au jour des os d’oiseaux travaillés pour fabriquer des flûtes au Paléolithique. D’autres découvertes archéologiques viendront peut-être encore enrichir nos connaissances.

En partant du principe que l’être humain possédait déjà une sensibilité artistique, comme en témoignent notamment les mains négatives de Gargas, revisitons ses premiers pas dans l’univers musical.

Venez vivre en direct l’évolution présumée de la musique en Gascogne, d’Homo erectus jusqu’à d’Artagnan !

Cette présentation ne repose pas sur des recherches universitaires, mais propose une évocation que ses auteurs souhaitent aussi proche que possible de la réalité historique.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

En Gascogne, ou plus exactement dans la région que nous appelons aujourd’hui ainsi, la musique pourrait remonter aux temps préhistoriques. Mais la transmission orale n’est pas parvenue jusqu’à nous :…

© Jean-Marc Lezin (usage de l’IA)