Démonstration participative de tournage sur bois à l’ancienne devant l’Office de tourisme Devant l’Office de Tourisme Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Démonstration participative de tournage sur bois à l’ancienne devant l’Office de tourisme

Devant l’Office de Tourisme 1 Rue du Docteur Mével Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Ludovic Rocher, boiseux douarneniste, fera une démonstration participative de tour à perche devant l’Office de tourisme. Un tour à bois médiéval et low-tech qui, à l’heure du dérèglement climatique et de la hausse du coût des énergies fossiles, redevient actuel. Vous pourrez poser vos questions et même essayer de faire vos copeaux sur cette machine simple et incroyable. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter des objets en bois garantis 100 % faits main et 0 % CO₂. .

Devant l’Office de Tourisme 1 Rue du Docteur Mével Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 91 40 19

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English :

L’événement Démonstration participative de tournage sur bois à l’ancienne devant l’Office de tourisme Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DE DOUARNENEZ