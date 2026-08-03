Démonstration participative de tournage sur bois à l’ancienne devant l’Office de tourisme Devant l’Office de Tourisme Douarnenez
lundi 17 août 2026 · Devant l'Office de Tourisme · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Démonstration participative de tournage sur bois à l’ancienne devant l’Office de tourisme
Devant l’Office de Tourisme 1 Rue du Docteur Mével Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Ludovic Rocher, boiseux douarneniste, fera une démonstration participative de tour à perche devant l’Office de tourisme. Un tour à bois médiéval et low-tech qui, à l’heure du dérèglement climatique et de la hausse du coût des énergies fossiles, redevient actuel. Vous pourrez poser vos questions et même essayer de faire vos copeaux sur cette machine simple et incroyable. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter des objets en bois garantis 100 % faits main et 0 % CO₂. .
Devant l’Office de Tourisme 1 Rue du Docteur Mével Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 91 40 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Démonstration participative de tournage sur bois à l’ancienne devant l’Office de tourisme Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 3 août 2026
- Visite guidée de Douarnenez en musique avec la troupe FestinaLente Office de Tourisme Douarnenez 3 août 2026
- Atelier Savoir-faire des marins au Port-musée Port-musée Douarnenez 3 août 2026
- Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez 4 août 2026
- Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 4 août 2026