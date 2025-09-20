Démonstration : présentation de l’atelier estampe-gravure Maison des Arts Solange Baudoux Évreux

Démonstration : présentation de l’atelier estampe-gravure Maison des Arts Solange Baudoux Évreux samedi 20 septembre 2025.

Démonstration : présentation de l’atelier estampe-gravure Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison des Arts Solange Baudoux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Présentation des techniques de la gravure et de l’estampe, de la typographie et de la manipulation de la presse en présence des élèves et de leur professeur.

Maison des Arts Solange Baudoux Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 78 85 40 http://www.evreux.fr

@Ville d’Evreux