Démonstration présentation des outils et techniques avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence

Démonstration présentation des outils et techniques avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art
Julie Bonaldi Création 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence Drôme
Julie Bonaldi, bijoutière, vous propose de découvrir les outils et techniques de joaillier.
Julie Bonaldi Création 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 10 80 juliebonaldicreation@gmail.com
English :
Jeweller Julie Bonaldi invites you to discover the tools and techniques of the jeweller.
