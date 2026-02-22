Démonstration présentation des outils et techniques avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence

Démonstration présentation des outils et techniques avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art

Julie Bonaldi Création 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Julie Bonaldi, bijoutière, vous propose de découvrir les outils et techniques de joaillier.

Julie Bonaldi Création 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 10 86 juliebonaldicreation@gmail.com

Jeweller Julie Bonaldi invites you to discover the tools and techniques of the jeweller.

