[Démonstration] Présentation d’œuvres sorties des réserves : des objets et des papiers éphémères dans la collection du musée, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

[Démonstration] Présentation d’œuvres sorties des réserves : des objets et des papiers éphémères dans la collection du musée Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée des arts précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit. En continu. Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Conçus pour être utilisés puis jetés, certains objets traversent pourtant le temps et deviennent précieux dès lors qu’ils sont porteurs d’un souvenir. Véritables archives minuscules du quotidien, ils racontent, dans leur simplicité, une manière plus attentive et plus humaine de regarder le monde.

En les conservant, Paul Dupuy, puis bien d’autres après lui, ont transformé l’éphémère en mémoire et le banal en précieux. Venez les découvrir et vous laisser émouvoir le temps d’une journée.

Après avoir observé ces petits papiers présentés en vitrine, vous serez invités à créer une œuvre à partir de papiers éphémères, puis à la photographier avec un téléphone portable afin d’en conserver une trace.

Musée des arts précieux Paul-Dupuy 13 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33531229540 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-des-arts-precieux-paul-dupuy Le musée actuel réunit un très important ensemble d’œuvres couvrant une période allant du Moyen Age à 1939. La collection d’arts graphiques (dessins, estampes…) est particulièrement riche en œuvres d’artistes toulousains et languedociens. L’ensemble exceptionnel de l’horlogerie, les trésors religieux médiévaux, les ivoires, faïences toulousaines et régionales, mais aussi verreries, le parement d’autel des Cordeliers, meubles, armes, monnaies et médailles composent la collection d’arts décoratifs du Moyen Age à nos jours. De nombreuses surprises aussi différentes que merveilleuses témoignent de la vie quotidienne et artistique du Languedoc. métro A station esquirol métro B station carmes Bus ligne 12 : arrêt Carmes Station VélÔ Toulouse : station 45 (Carmes) et station 46 (rue Ozenne)

Conçus pour être utilisés puis jetés, certains objets traversent pourtant le temps et deviennent précieux dès lors qu’ils sont porteurs d’un souvenir. Véritables archives minuscules du quotidien, ils…

©