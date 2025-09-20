Démonstration : présentation d’un atelier de taille de pierre Église Notre-Dame de la Nativité Bernières-sur-Mer

Démonstration : présentation d'un atelier de taille de pierre
Église Notre-Dame de la Nativité
Bernières-sur-Mer
samedi 20 septembre 2025.

Démonstration : présentation d’un atelier de taille de pierre Samedi 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de la Nativité Calvados

Présentation d’un atelier de taille de pierre dans le cadre du chantier de restauration de l’eglise

Église Notre-Dame de la Nativité 223 Rue du Général Leclerc, 14990 Bernières-sur-Mer, France Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie 0231964547 http://www.bernieres-sur-mer.com L’église de la Nativité de Notre-Dame de Bernières sur Mer fut construite sur les terres achetées par l’Evêque Odon, demi-frère de Guillaume Le Conquérant qui en fit don en 1066 au Chapitre de Bayeux. Sa nef romane, 1130-1140 et fin 12e siècle, est contemporaine et proche des grandes abbayes normandes. Au 13e siècle se dressent un haut choeur gothique et une flèche de pierre à 8 pans, culminant à 67 mètres. Le 17e siècle la dote d’un remarquable retable de pierre à puissantes colonnes torses, surmonté de grandes statues d’anges polychromes, l’un des plus monumentaux du Calvados. Son triforium au motif tri-lobbé a été construit sur le même modèle que celui de la Cathédrale de Bayeux avec des tailleurs de pierre reproduisant des motifs architecturaux identiques. Ses modillons sont typiques du moyen-âge. Elle a été classée monument historique en 1840.

Les travaux concernent le clocher de l’édifice qu’il faut réparer, stabiliser et consolider tant sur la flèche que sur le fût. Puis il conviendra de travailler sur le massif occidental et le porche d’entrée tout en révisant l’ensemble du réseau d’évacuations des eaux de pluie pour protéger l’édifice de l’humidité

