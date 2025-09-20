Démonstration : quoi d’neuf en réserve ? Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Saviez-vous que le réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin conserve de nombreux ouvrages anciens, rares et précieux par leur forme ou leur contenu ? Sans cesse enrichies et restaurées, ces collections constituent le patrimoine commun, témoins de l’histoire de notre territoire ayant vocation à être transmis de génération en génération. Sensibles à la lumière, aux variations atmosphériques et manipulations, ces documents ne sortent que rarement de leur réserve. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque Jacques Prévert vous invite à la présentation des acquisitions patrimoniales et projets de restaurations menés durant l’année écoulée.

Bibliothèque Jacques Prévert Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233233940 https://bibliotheques.cherbourg.fr La bibliothèque Jacques Prévert possède 240 000 documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place : romans, bandes dessinées, livres pour enfants, jeunes et adolescents, revues en tous genres, CD, DVD, partitions, instruments, livres spécialisés… Et depuis peu, les abonnés peuvent également emprunter des disques vinyles.

