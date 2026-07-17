Demonstration scierie hydraulique XIXème s., Les Scieries, Bellecombe en Bauges, Bellecombe-en-Bauges

Informations pratiques

Demonstration scierie hydraulique XIXème s. Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Les Scieries, Bellecombe en Bauges Savoie

Accueil entre 14h et 17h, selon votre arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accueil du public pour assister à une mise en fonction de la scierie par la force de l’eau.

Explications possibles sur l’histoire de cette scierie et son fonctionnement.

Les Scieries, Bellecombe en Bauges Bellecombe en Bauges Bellecombe-en-Bauges 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 63 81 69 http://bellecombe-patrimoine.fr Dernière des 12 scieries hydrauliques de la commune de Bellecombe, elle a été remise en état par des habitants passionnés dans les années 1980-1990 et fonctionne désormais comme au XIXe siècle : par la force de l’eau du ruisseau. Parking sur place au lieu dit « les Scieries », sinon, à 20 mn à pied depuis le village.

Accueil du public pour assister à une mise en fonction de la scierie par la force de l’eau.

©Association les amis du patrimoine Bellecombe en Bauges