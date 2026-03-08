Démonstration taille et greffe au verger de l’Ecomusée du Montmorillonnais, site de Juillé avec l’association des Croqueurs de Pommes

Juillet Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le printemps est là, c’est l’occasion de partager les connaissances et savoir faire au verger. Nous vous attendons à l’Ecomusée, site de Juillé à Saulgé, pour une démonstration de taille et greffe au verger de l’Ecomusée avec l’association des Croqueurs de Pommes qui partagerons leurs connaissances et répondrons à vos demandes. Pot de l’amitié en fin d’animation. Tarif libre .

Juillet Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration taille et greffe au verger de l’Ecomusée du Montmorillonnais, site de Juillé avec l’association des Croqueurs de Pommes

L’événement Démonstration taille et greffe au verger de l’Ecomusée du Montmorillonnais, site de Juillé avec l’association des Croqueurs de Pommes Saulgé a été mis à jour le 2026-03-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne