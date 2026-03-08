Démonstration taille et greffe au verger de l’Ecomusée du Montmorillonnais, site de Juillé avec l’association des Croqueurs de Pommes Saulgé
Le printemps est là, c’est l’occasion de partager les connaissances et savoir faire au verger. Nous vous attendons à l’Ecomusée, site de Juillé à Saulgé, pour une démonstration de taille et greffe au verger de l’Ecomusée avec l’association des Croqueurs de Pommes qui partagerons leurs connaissances et répondrons à vos demandes. Pot de l’amitié en fin d’animation. Tarif libre .
Juillet Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
