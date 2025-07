Démonstration tournage sur bois au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Démonstration tournage sur bois au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse vendredi 18 juillet 2025 14:00:00.

Démonstration tournage sur bois au musée gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 19:00:00

2025-07-18

le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

Plus qu’un conservatoire d’objets figés dans le temps, le Musée est un lieu vivant d’échange et de partage des savoir-faire artisanaux, des traditions gasconnes et de la langue occitane le mardi 30 juillet, c’est démonstration de tournage sur bois avec Etienne Fernbach, Loco Bois.

English :

the Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine growing, wine and Armagnac production, and ancient trades!

Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.

More than just a conservatory of objects frozen in time, the Museum is a lively place for exchanging and sharing craft skills, Gascon traditions and the Occitan language: on Tuesday July 30, there’s a woodturning demonstration with Etienne Fernbach, Loco Bois.

German :

das Musée du Paysan Gascon lässt Sie in den Alltag des Landlebens im Armagnac eintauchen. Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft, den Anbau von Weinreben, die Herstellung von Wein und Armagnac und auf alten Berufen!

Besuchen Sie die Werkstätten des Webers, des Küfers, des Holzschuhmachers, des Zimmermanns, des Tischlers oder auch die des Schmieds. Das Maison du brassier, ein bescheidenes Haus, das als Unterkunft für Landarbeiter diente, lädt Sie dazu ein, Ihr Wissen über die lokalen Lehm- und Fachwerkbauten zu erweitern. Sie werden auch das bürgerliche Interieur des schönen Hauses von 1850 entdecken: das Herrenhaus.

Das Museum ist nicht nur ein Konservatorium für in der Zeit eingefrorene Gegenstände, sondern auch ein lebendiger Ort des Austauschs und der Weitergabe von handwerklichem Können, gascognischen Traditionen und der okzitanischen Sprache: Am Dienstag, den 30. Juli, demonstriert Etienne Fernbach, Loco Bois, das Drechseln von Holz.

Italiano :

il Musée du Paysan Gascon vi immerge nella vita quotidiana dell’Armagnac rurale. Scoprite il mondo dell’agricoltura, della coltivazione della vite, della produzione del vino e dell’Armagnac e degli antichi mestieri!

Visitate le botteghe del tessitore, del bottaio, del fabbricante di zoccoli, del falegname e del fabbro. La casa del birraio, una modesta abitazione utilizzata per ospitare i lavoratori agricoli, invita a conoscere meglio gli edifici locali in legno di cocco e a graticcio. Scoprirete anche gli interni borghesi della bella dimora del 1850: la maison de maître.

Più che una serra di oggetti congelati nel tempo, il Museo è un luogo vivace di scambio e condivisione di competenze artigianali, tradizioni guascone e lingua occitana: martedì 30 luglio si terrà una dimostrazione di tornitura del legno con Etienne Fernbach, Loco Bois.

Espanol :

el Musée du Paysan Gascon le sumerge en la vida cotidiana del Armagnac rural. Descubra el mundo de la agricultura, la viticultura, la producción de vino y Armagnac y los antiguos oficios

Visite los talleres del tejedor, el tonelero, el fabricante de zuecos, el carpintero, el ebanista y el herrero. La casa del cervecero, una modesta vivienda utilizada para alojar a los trabajadores del campo, le invita a conocer mejor los edificios locales de adobe y entramado de madera. También descubrirá el interior de clase media de la hermosa mansión de 1850: la maison de maître.

Más que un conservatorio de objetos congelados en el tiempo, el Museo es un lugar animado para intercambiar y compartir técnicas artesanales, tradiciones gasconas y la lengua occitana: el martes 30 de julio, habrá una demostración de torneado de madera con Etienne Fernbach, Loco Bois.

